25 октября, 03:11

ПВО уничтожила седьмой летевший на Москву беспилотник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили седьмой с начала суток беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — проинформировал он в 05:46 25 октября.

На месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб. Подробнее о возможных последствиях на земле не сообщается.

Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО
Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО

Ранее Life.ru сообщал, что ПВО также сбила несколько украинских дронов над Ленинградской областью. Глава региона Александр Дрозденко отметил, что вражеские дроны зафиксировали в Тосненском и Киришском районах. Силы экстренного реагирования работают на местах падения обломков беспилотников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
