ПВО уничтожила седьмой летевший на Москву беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили седьмой с начала суток беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — проинформировал он в 05:46 25 октября.

На месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб. Подробнее о возможных последствиях на земле не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал, что ПВО также сбила несколько украинских дронов над Ленинградской областью. Глава региона Александр Дрозденко отметил, что вражеские дроны зафиксировали в Тосненском и Киришском районах. Силы экстренного реагирования работают на местах падения обломков беспилотников.