ПВО уничтожила седьмой летевший на Москву беспилотник ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили седьмой с начала суток беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — проинформировал он в 05:46 25 октября.
На месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб. Подробнее о возможных последствиях на земле не сообщается.
Ранее Life.ru сообщал, что ПВО также сбила несколько украинских дронов над Ленинградской областью. Глава региона Александр Дрозденко отметил, что вражеские дроны зафиксировали в Тосненском и Киришском районах. Силы экстренного реагирования работают на местах падения обломков беспилотников.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.