Дрозденко: ПВО сбила несколько дронов над Ленобластью
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.
Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Также угрозу атаки дронов объявили в Петербурге.
