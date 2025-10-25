Сектор Газа
24 октября, 23:47

Дрозденко: ПВО сбила несколько дронов над Ленобластью

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Также угрозу атаки дронов объявили в Петербурге.

Собянин: Силы ПВО уничтожили дрон на подлёте к Москве
