В Петербурге объявили угрозу атаки дронов

Ночью в субботу жители Санкт-Петербурга получили предупреждения об угрозе атаки беспилотников. Сигнал об опасности поступил от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС.

В сообщении спасателей горожанам настоятельно рекомендовали покинуть улицы, укрыться за несущими стенами и не подходить к окнам до сигнала об отмене тревоги.

«Сохраняйте спокойствие, ожидайте отбой воздушной тревоги», – говорилось в обращении.

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО за пять часов сбили 21 украинский дрон над четырьмя регионами России. Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области – там ликвидировали сразу 12 аппаратов. Остальные перехватили над Белгородской, Калужской и Смоленской областями.