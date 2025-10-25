Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 22:14

В Петербурге объявили угрозу атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Ночью в субботу жители Санкт-Петербурга получили предупреждения об угрозе атаки беспилотников. Сигнал об опасности поступил от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС.

В сообщении спасателей горожанам настоятельно рекомендовали покинуть улицы, укрыться за несущими стенами и не подходить к окнам до сигнала об отмене тревоги.

«Сохраняйте спокойствие, ожидайте отбой воздушной тревоги», – говорилось в обращении.

Отражена воздушная атака на Москву после удара дрона по многоэтажке в Красногорске
Отражена воздушная атака на Москву после удара дрона по многоэтажке в Красногорске

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО за пять часов сбили 21 украинский дрон над четырьмя регионами России. Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области – там ликвидировали сразу 12 аппаратов. Остальные перехватили над Белгородской, Калужской и Смоленской областями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar