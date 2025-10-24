Сектор Газа
24 октября, 20:48

Силы ПВО сбили 21 украинский дрон на четырьмя регионами РФ за пять часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Системы противовоздушной обороны за пять часов сбили над регионами России 21 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали 24 октября с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

«С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Большую часть БПЛА, 12 штук, уничтожили над территорией Брянской области. Ещё 7 беспилотников сбили над Белгородской областью. И по одному дрону ликвидировали в Калужской и Смоленской областях.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи НИИ Рошаля успешно прооперировали раненного ударом БПЛА в Красногорске восьмилетнего мальчика. Медики извлекли из тела ребёнка около десяти бетонных осколков, пять из которых имели значительные размеры. Школьник пробудет в стационаре как минимум до следующей недели, с ним также работает психолог.

