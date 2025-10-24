Врачи НИИ Рошаля успешно прооперировали раненного ударом БПЛА в Красногорске мальчика
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Врачи Научно-клинического центра имени Рошаля провели успешную операцию восьмилетнему мальчику, пострадавшему от взрыва беспилотника в Красногорске. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Наталья Шаповаленко.
«Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой. <…> Говорят, что там бабушки и дедушки будут меняться», — приводит её слова ТАСС.
Медики извлекли из тела ребёнка около десяти бетонных осколков, пять из которых имели значительные размеры. По словам Шаповаленко, пациенту провели расширенную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную и обезболивающую терапию. Мальчик пробудет в стационаре как минимум до следующей недели, с ним также работает психолог.
Напомним, утром 24 октября жилой дом в Красногорске подвергся атаке украинского беспилотника, в результате которой пострадали пятеро человек, включая ребёнка — его унесли с места происшествия на окровавленных носилках. Глава округа Дмитрий Волков посетил пострадавших, подтвердив, что все они находятся в сознании, а раненый мальчик был направлен в центр имени Рошаля, где вместе с ним находится его бабушка. Пострадавшим от взрыва жителям власти пообещали предоставить временное жильё.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.