Врачи НИИ Рошаля успешно прооперировали раненного ударом БПЛА в Красногорске мальчика

Врачи Научно-клинического центра имени Рошаля провели успешную операцию восьмилетнему мальчику, пострадавшему от взрыва беспилотника в Красногорске. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Наталья Шаповаленко.

«Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой. <…> Говорят, что там бабушки и дедушки будут меняться», — приводит её слова ТАСС.

Медики извлекли из тела ребёнка около десяти бетонных осколков, пять из которых имели значительные размеры. По словам Шаповаленко, пациенту провели расширенную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную и обезболивающую терапию. Мальчик пробудет в стационаре как минимум до следующей недели, с ним также работает психолог.