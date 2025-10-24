Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 октября, 18:45

Врачи НИИ Рошаля успешно прооперировали раненного ударом БПЛА в Красногорске мальчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Врачи Научно-клинического центра имени Рошаля провели успешную операцию восьмилетнему мальчику, пострадавшему от взрыва беспилотника в Красногорске. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Наталья Шаповаленко.

«Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой. <…> Говорят, что там бабушки и дедушки будут меняться», приводит её слова ТАСС.

Медики извлекли из тела ребёнка около десяти бетонных осколков, пять из которых имели значительные размеры. По словам Шаповаленко, пациенту провели расширенную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную и обезболивающую терапию. Мальчик пробудет в стационаре как минимум до следующей недели, с ним также работает психолог.

Напомним, утром 24 октября жилой дом в Красногорске подвергся атаке украинского беспилотника, в результате которой пострадали пятеро человек, включая ребёнка — его унесли с места происшествия на окровавленных носилках. Глава округа Дмитрий Волков посетил пострадавших, подтвердив, что все они находятся в сознании, а раненый мальчик был направлен в центр имени Рошаля, где вместе с ним находится его бабушка. Пострадавшим от взрыва жителям власти пообещали предоставить временное жильё.

Юрий Лысенко
