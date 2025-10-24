В Госдуме назвали Life.ru лучшую кару для Украины за кровавый взрыв в Красногорске

В Государственной думе отреагировали на атаку беспилотника на жилой комплекс в Красногорске, пригрозив Киеву усилением ударов. Депутат Алексей Чепа в разговоре с Life.ru назвал произошедшее очередной террористической атакой, направленной на срыв подготовки мирного соглашения.

По мнению Чепы, в ответ на подобные действия Россия должна усиливать массированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу.

«Такой удар значит: надо единственное, что делать, — усиливать эти удары по Украине. А как ещё Россия должна отвечать в такой ситуации на данные перспективы? Мы отвечаем, наносятся массированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает возможность работы этих предприятий», — объяснил депутат.