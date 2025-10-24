Сектор Газа
24 октября, 11:18

В Госдуме назвали Life.ru лучшую кару для Украины за кровавый взрыв в Красногорске

В Госдуме потребовали усилить удары по Украине после взрыва в Красногорске

Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске. Обложка © Life.ru

В Государственной думе отреагировали на атаку беспилотника на жилой комплекс в Красногорске, пригрозив Киеву усилением ударов. Депутат Алексей Чепа в разговоре с Life.ru назвал произошедшее очередной террористической атакой, направленной на срыв подготовки мирного соглашения.

По мнению Чепы, в ответ на подобные действия Россия должна усиливать массированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу.

«Такой удар значит: надо единственное, что делать, — усиливать эти удары по Украине. А как ещё Россия должна отвечать в такой ситуации на данные перспективы? Мы отвечаем, наносятся массированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает возможность работы этих предприятий», — объяснил депутат.

Пострадавшим при атаке дрона в Красногорске выплатят по 300 тысяч рублей

Напомним, что под утро 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненного при взрыве малыша в крови выносили из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля. Жителям повреждённого дома пообещали помочь с временным жильём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
