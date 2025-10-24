Пострадавшим от прилёта БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тыс. рублей

Жители Красногорска, пострадавшие от атаки БПЛА, получат компенсации в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Собственники повреждённых квартир смогут рассчитывать на выплаты до 2 миллионов рублей. Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья озвучила эту информацию.

«Каждому из пострадавших мы выплачиваем от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от серьёзности травм. Также владельцы трёх повреждённых квартир получат по 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

После оценки ущерба собственники смогут получить дополнительно до 2 миллионов рублей от города, в зависимости от степени повреждений. А пока администрация обеспечит людей временным жильём и поможет с ремонтами.