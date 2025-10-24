Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 18:42

Пострадавшим от прилёта БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тыс. рублей

Обложка © Telegram/Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram/Воробьёв LIVE

Жители Красногорска, пострадавшие от атаки БПЛА, получат компенсации в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Собственники повреждённых квартир смогут рассчитывать на выплаты до 2 миллионов рублей. Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья озвучила эту информацию.

«Каждому из пострадавших мы выплачиваем от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от серьёзности травм. Также владельцы трёх повреждённых квартир получат по 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

После оценки ущерба собственники смогут получить дополнительно до 2 миллионов рублей от города, в зависимости от степени повреждений. А пока администрация обеспечит людей временным жильём и поможет с ремонтами.

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дрон по жилому дому в Красногорске
Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дрон по жилому дому в Красногорске

Напоминаем, утром 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске. В результате атаки пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненого малыша выносили из здания в крови на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил пострадавших. Он подтвердил, что все находятся в сознании. Раненого мальчика доставили в Детский клинический центр имени Л. Рошаля, рядом с ним находится бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помощь с временным жильём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar