24 октября, 23:31

Собянин: Силы ПВО уничтожили дрон на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил Собянин.

