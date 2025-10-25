Собянин: Силы ПВО уничтожили дрон на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил Собянин.