25 октября, 01:41

Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Над Волгоградом в ночь на 25 октября сработала система ПВО, отражая атаку украинских беспилотников. Как сообщает, в небе над южной частью города, в частности в Красноармейском районе, наблюдались яркие вспышки и раздалось не менее 15 взрывов.

Как сообщили очевидцы, громкие звуки продолжались более часа. Низколетящие БПЛА, по словам волгоградцев, заходили, в том числе со стороны реки Волги. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено не менее трёх воздушных целей.

На текущий момент официальной информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

