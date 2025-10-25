Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО

Над Волгоградом в ночь на 25 октября сработала система ПВО, отражая атаку украинских беспилотников. Как сообщает, в небе над южной частью города, в частности в Красноармейском районе, наблюдались яркие вспышки и раздалось не менее 15 взрывов.

Как сообщили очевидцы, громкие звуки продолжались более часа. Низколетящие БПЛА, по словам волгоградцев, заходили, в том числе со стороны реки Волги. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено не менее трёх воздушных целей.

На текущий момент официальной информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.