Силы ПВО сбили шестой за ночь дрон на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября отразили новую атаку ВСУ на Москву, уничтожив шестой беспилотник, направлявшийся на столицу. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём телеграм-канале в 04:10 мск.

Ранее Life.ru писал, что над Ленинградской областью ПВО также сбила несколько украинских дронов. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что вражеские БПЛА зафиксировали в Тосненском и Киришском районах. На местах падения обломков беспилотиков работают силы экстренного реагирования.