В небе над Рязанью прогремело 8 взрывов, предварительно, ПВО отработала по дронам

В ночь на 25 октября в небе над Рязанью прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, силы ПВО сбили БПЛА ВСУ.

Как сообщает SHOT, примерно в 2 часа ночи было слышно от 7 до 8 взрывов. Жители города также наблюдали в небе вспышки и слышали гул двигателя. От взрывных волн в домах тряслись стёкла в рамах, а на улицах срабатывала автосигнализация.

На данный момент официальные лица не сообщают о возможных разрушениях или пострадавших.