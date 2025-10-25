Ещё два украинских БПЛА стали целью ПВО при попытке ударить по Брянской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko
Средства ПВО перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью 25 октября. Об этом доложило Минобороны РФ.
«В период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской области», — отчиталось ведомство.
В первой половине дня над территорией Брянской области сбили пять БПЛА, ещё один дрон уничтожен над территорией Московского региона. А в Белгородской области ВСУ повредили плотину водохранилища. В случае нового удара возникнет серьёзная угроза затопления поймы реки и нескольких улиц в приграничных населённых пунктах, где проживает около 1000 человек.
