25 октября, 17:44

Ещё два украинских БПЛА стали целью ПВО при попытке ударить по Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Средства ПВО перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью 25 октября. Об этом доложило Минобороны РФ.

«В период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской области», — отчиталось ведомство.

Жителям белгородских сёл предложили уехать после удара ВСУ по плотине

В первой половине дня над территорией Брянской области сбили пять БПЛА, ещё один дрон уничтожен над территорией Московского региона. А в Белгородской области ВСУ повредили плотину водохранилища. В случае нового удара возникнет серьёзная угроза затопления поймы реки и нескольких улиц в приграничных населённых пунктах, где проживает около 1000 человек.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Андрей Бражников
