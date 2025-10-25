Ещё два украинских БПЛА стали целью ПВО при попытке ударить по Брянской области

Средства ПВО перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью 25 октября. Об этом доложило Минобороны РФ.

«В период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Брянской области», — отчиталось ведомство.