25 октября, 12:53

На подлёте к Москве и над Брянской областью сбили 6 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Силы ПВО России сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью и Московским регионом 25 октября. Минобороны РФ сообщило, что в период с 9:00 до 15:00 по московскому времени были уничтожены пять беспилотников в Брянской области и один — в Московском регионе.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа: пять БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в официальном заявлении Министерства обороны РФ.

Жителям белгородских сёл предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Жителям белгородских сёл предложили уехать после удара ВСУ по плотине

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища. В случае нового удара возникнет серьёзная угроза затопления поймы реки и нескольких улиц в приграничных населённых пунктах, где проживает около 1000 человек.

