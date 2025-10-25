На подлёте к Москве и над Брянской областью сбили 6 украинских БПЛА

Силы ПВО России сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью и Московским регионом 25 октября. Минобороны РФ сообщило, что в период с 9:00 до 15:00 по московскому времени были уничтожены пять беспилотников в Брянской области и один — в Московском регионе.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа: пять БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в официальном заявлении Министерства обороны РФ.

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища. В случае нового удара возникнет серьёзная угроза затопления поймы реки и нескольких улиц в приграничных населённых пунктах, где проживает около 1000 человек.