29 октября, 08:05

Подразделение ФСБ «Горыныч» ликвидировало три ДРГ под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Спецподразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались укрыться в полевых блиндажах», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативная группа действовала совместно с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады. Кроме того, операторами подразделения был выявлен и поражен вражеский пункт управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» предотвратили контратаку ВСУ в районе Покровска. В сообщении ведомства уточняется, что украинские силы пытались осуществить прорыв из района населённого пункта Гришино (ДНР) с применением бронетехники. Российские военные сохраняют контроль над оперативной обстановкой на указанном участке фронта.

Анастасия Никонорова
