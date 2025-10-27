Россия и США
27 октября, 06:54

ФСБ задержала пособника ВСУ в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании жителя Васильевского района Запорожской области, подозреваемого в государственной измене. Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе оперативной работы было установлено, что мужчина на протяжении 2023–2025 годов осуществлял переводы финансовых средств на счета, которыми пользуются как спецслужбы, так и Вооруженные силы Украины.

По данным ЦОС, задержанный подозревается в том, что он систематически оказывал финансовую поддержку украинской стороне.

Ранее в Ставропольском крае задержан местный житель 2000 года рождения. По данным ФСБ, он планировал взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Оксана Попова
