ФСБ показала допрос россиянина, передававшего данные Киеву о военной технике

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания в Амурской области мужчины, который передавал украинской стороне информацию о передвижении железнодорожных эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали.

Задержание мужчины, передавшего Киеву данные о военных эшелонах на Транссибе. Видео © ЦОС ФСБ

На кадрах видно, как двое силовиков ведут подозреваемого в кабинет следователя. Задержанный рассказывает, что в 2023 году наблюдал военные эшелоны на Транссибе и сообщил об этом через Telegram киевской стороне

«Я понимал, конечно, что это может навредить», — сказал он.

По версии следствия, мужчину завербовал представитель запрещённой в России террористической организации, контролируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины. Кроме передачи данных, подозреваемый перечислял финансовые средства на счета террористов. По факту возбуждены уголовные дела по нескольким статьям с наказанием до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму террористической ячейки, состоящей из женщин, исповедующих ислам. Участницы организации занимались распространением идей о создании всемирного халифата. Life.ru показал видео задержания преступниц.