Задержан россинин, передававший Киеву маршруты военных эшелонов по Транссибу

По информации ведомства, в Амурской области был задержан местный житель 1977 года рождения. Установлено, что он, находясь под влиянием представителя организации, подконтрольной ГУР МО Украины, был завербован через мессенджер Telegram. Сообщается, что задержанный не только переводил деньги на счета этой террористической структуры, но и систематически передавал критически важные данные о перемещении военных эшелонов по Транссибирской магистрали в зону проведения СВО.