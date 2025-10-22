Задержан россинин, передававший Киеву маршруты военных эшелонов по Транссибу
Россиянин, работавший на ГУР, выдавал маршруты военных эшелонов по Транссибу. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал о его задержании.
По информации ведомства, в Амурской области был задержан местный житель 1977 года рождения. Установлено, что он, находясь под влиянием представителя организации, подконтрольной ГУР МО Украины, был завербован через мессенджер Telegram. Сообщается, что задержанный не только переводил деньги на счета этой террористической структуры, но и систематически передавал критически важные данные о перемещении военных эшелонов по Транссибирской магистрали в зону проведения СВО.
Днём ранее (ЦОС) ФСБ России проинформировал о задержании гражданина, чьи действия квалифицированы как государственная измена. Россиянин 1999 года рождения передавал Киеву данные о военных объектах.
