Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 06:58

Задержан россинин, передававший Киеву маршруты военных эшелонов по Транссибу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Россиянин, работавший на ГУР, выдавал маршруты военных эшелонов по Транссибу. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал о его задержании.

По информации ведомства, в Амурской области был задержан местный житель 1977 года рождения. Установлено, что он, находясь под влиянием представителя организации, подконтрольной ГУР МО Украины, был завербован через мессенджер Telegram. Сообщается, что задержанный не только переводил деньги на счета этой террористической структуры, но и систематически передавал критически важные данные о перемещении военных эшелонов по Транссибирской магистрали в зону проведения СВО.

Россиянина осудили на 15 лет за призывы к сыну перейти на сторону Украины
Россиянина осудили на 15 лет за призывы к сыну перейти на сторону Украины

Днём ранее (ЦОС) ФСБ России проинформировал о задержании гражданина, чьи действия квалифицированы как государственная измена. Россиянин 1999 года рождения передавал Киеву данные о военных объектах.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar