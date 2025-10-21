Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 06:47

Россиянина осудили на 15 лет за призывы к сыну перейти на сторону Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

В Воркуте на 15 лет строгого режима осудили местного жителя, который сконял собственного сына-военнослужащего перейти на сторону ВСУ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно сообщению издания, мужчину осудили за попытку уговорить своего сына, участвующего в боевых действиях, сдаться украинским войскам. Управление ФСБ по Коми заявило, что задержанный распространял в Telegram материалы, оправдывающие действия ВСУ, в том числе запрещенных в РФ террористических организаций.

Также он призывал к насилию в отношении российских военнослужащих. Сам обвиняемый не отрицает факт переписки о сдаче в плен с сыном, однако настаивает на том, что его слова были шуткой.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму террористической ячейки, состоящей из женщин, исповедующих ислам. Участницы организации занимались распространением идей о создании всемирного халифата. Life.ru показал видео задержания преступниц.

Мария Любицкая
