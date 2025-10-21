Россиянина осудили на 15 лет за призывы к сыну перейти на сторону Украины
В Воркуте на 15 лет строгого режима осудили местного жителя, который сконял собственного сына-военнослужащего перейти на сторону ВСУ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно сообщению издания, мужчину осудили за попытку уговорить своего сына, участвующего в боевых действиях, сдаться украинским войскам. Управление ФСБ по Коми заявило, что задержанный распространял в Telegram материалы, оправдывающие действия ВСУ, в том числе запрещенных в РФ террористических организаций.
Также он призывал к насилию в отношении российских военнослужащих. Сам обвиняемый не отрицает факт переписки о сдаче в плен с сыном, однако настаивает на том, что его слова были шуткой.
