ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ПВО в Подмосковье

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал о задержании гражданина, чьи действия квалифицированы как государственная измена. Россиянин 1999 года рождения передавал Киеву данные о военных объектах.

После начала специальной военной операции фигурант активизировал деятельность по сбору и передаче сведений. Он использовал мессенджер Telegram для отправки украинским кураторам чувствительной информации. Передавались данные о местоположении систем ПВО, а также о других объектах военного назначения, находящихся на территории Московской области и Краснодарского края.

Более того, следствие установило, что он предоставлял украинской стороне точные координаты местности, необходимые для прицельного наведения ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Он вёл разведку места, которое хотел взорвать, изготовив для этого самодельную взрывчатку.