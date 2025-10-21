Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 06:54

ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ПВО в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал о задержании гражданина, чьи действия квалифицированы как государственная измена. Россиянин 1999 года рождения передавал Киеву данные о военных объектах.

После начала специальной военной операции фигурант активизировал деятельность по сбору и передаче сведений. Он использовал мессенджер Telegram для отправки украинским кураторам чувствительной информации. Передавались данные о местоположении систем ПВО, а также о других объектах военного назначения, находящихся на территории Московской области и Краснодарского края.

Более того, следствие установило, что он предоставлял украинской стороне точные координаты местности, необходимые для прицельного наведения ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.

Россиянина осудили на 15 лет за призывы к сыну перейти на сторону Украины
Россиянина осудили на 15 лет за призывы к сыну перейти на сторону Украины

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Он вёл разведку места, которое хотел взорвать, изготовив для этого самодельную взрывчатку.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar