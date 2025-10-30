ВСУ предприняли 9 попыток прорвать «адское кольцо» у Покровска. Вот чем это кончилось
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Российские войска сорвали девять попыток украинских сил выйти из окружения в районе Красноармейска (Покровска), сообщило Минобороны РФ. В течение последнего времени российские силы пресекли атаки ВСУ на позиции российских войск в северном и северо-западном направлениях, а также остановили попытку деблокировать окружённую группировку в районе Гришино.
«Сорваны девять попыток противника атаковать наши позиции и вырваться из окружения», — заявили в Минобороны.
Также продолжается зачистка города и села Гнатовка, а российские силы расширяют контроль в северной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда).
Ранее президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Он поручил минимизировать напрасные потери и обеспечить украинским бойцам возможность сдачи в плен. Позже президент подчеркнул, что Российская армия может объявить паузу в наступательных действиях против окруженных сил ВСУ в Купянске и Покровске.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.