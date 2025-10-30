Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 09:45

ВСУ предприняли 9 попыток прорвать «‎адское кольцо» у Покровска. Вот чем это кончилось

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Российские войска сорвали девять попыток украинских сил выйти из окружения в районе Красноармейска (Покровска), сообщило Минобороны РФ. В течение последнего времени российские силы пресекли атаки ВСУ на позиции российских войск в северном и северо-западном направлениях, а также остановили попытку деблокировать окружённую группировку в районе Гришино.

«Сорваны девять попыток противника атаковать наши позиции и вырваться из окружения», — заявили в Минобороны.

Также продолжается зачистка города и села Гнатовка, а российские силы расширяют контроль в северной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда).

«Посейдон», «Буревестник», котёл для ВСУ и иконы наших бойцов: Главные заявления Путина
«Посейдон», «Буревестник», котёл для ВСУ и иконы наших бойцов: Главные заявления Путина

Ранее президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Он поручил минимизировать напрасные потери и обеспечить украинским бойцам возможность сдачи в плен. Позже президент подчеркнул, что Российская армия может объявить паузу в наступательных действиях против окруженных сил ВСУ в Купянске и Покровске.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar