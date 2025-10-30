ВСУ предприняли 9 попыток прорвать «‎адское кольцо» у Покровска. Вот чем это кончилось

Российские войска сорвали девять попыток украинских сил выйти из окружения в районе Красноармейска (Покровска), сообщило Минобороны РФ. В течение последнего времени российские силы пресекли атаки ВСУ на позиции российских войск в северном и северо-западном направлениях, а также остановили попытку деблокировать окружённую группировку в районе Гришино.