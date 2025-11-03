Россия и США
3 ноября, 08:07

Украинские военные впадают в панику и массово покидают позиции в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

В подразделениях украинской армии, дислоцированных в районе Садков Сумской области, зафиксированы случаи панических атак и самовольного оставления позиций. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Как заявил источник ТАСС, украинские военные паникуют и дезертируют с позиций из-за нехватки снабжения и постоянных атак со стороны группировки войск «Север».

Также сообщается, что российские Вооружённые силы успешно отразили три попытки украинских штурмовых групп прорваться в районах Юнаковки, Алексеевки и Варачино, применив комплексное огневое поражение.

Добровольческий корпус уничтожает дроны ВСУ в небе над Часовым Яром

Ранее Life.ru сообщал о подвиге российского солдата, который в одиночку, с помощью РПГ-7, ликвидировал две огневые точки противника при штурме Каменского. Даже применение кассетных боеприпасов и наличие мощных бетонных укреплений ВСУ не остановили продвижение российских войск в тот день.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
