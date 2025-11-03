В подразделениях украинской армии, дислоцированных в районе Садков Сумской области, зафиксированы случаи панических атак и самовольного оставления позиций. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Как заявил источник ТАСС, украинские военные паникуют и дезертируют с позиций из-за нехватки снабжения и постоянных атак со стороны группировки войск «Север».

Также сообщается, что российские Вооружённые силы успешно отразили три попытки украинских штурмовых групп прорваться в районах Юнаковки, Алексеевки и Варачино, применив комплексное огневое поражение.

Ранее Life.ru сообщал о подвиге российского солдата, который в одиночку, с помощью РПГ-7, ликвидировал две огневые точки противника при штурме Каменского. Даже применение кассетных боеприпасов и наличие мощных бетонных укреплений ВСУ не остановили продвижение российских войск в тот день.