Во втором полугодии 2025 года бойцы ВС РФ освободили село Каменское, нанеся значительный урон противнику — уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, десятки бронемашин, автомобилей и огневых средств. На этом фоне командир отделения сержант Лев Касторнов удостоен Георгиевского креста IV степени за выполнение боевой задачи. Об этом сообщает RG.ru.

Продвижение подразделения остановили бетонные укрепления: по десантникам открыли огонь из пулемёта, начались атаки FPV-дронов. Касторнов, действуя с РПГ-7, подавил одну огневую точку, а спустя полминуты — вторую, ликвидировав семерых противников. После этого опорник был взят без потерь для ВС РФ.

Отмечается, что ни использование натовских кассетных боеприпасов, ни сбрасываемые с беспилотников 40-мм американские гранаты не смогли изменить ситуацию на участке фронта: подразделение последовательно продвигалось, укрепляя позиции. Вклад сержанта с простым, надёжным и мощным РПГ-7 стал одним из ключевых эпизодов, за что он и был представлен к высокой государственной награде за мужество и самоотверженность.

Наверняка о самоотверженности солдат ВС РФ через столетия сложат легенды. Все мы помним, как они прошли несколько десятков километров по трубе, выбивая ВСУ из Суджи. Ранее российские бойцы проползли по-пластунски 15 км ради освобождения села Воскресенка в ДНР.