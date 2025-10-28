Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:50

Российский боец в ходе штурма Каменского разнёс из РПГ-7 два пулемётных «гнезда» ВСУ

Сержант Лев Касторнов. Обложка © RG.ru / Алексей Колесников

Сержант Лев Касторнов. Обложка © RG.ru / Алексей Колесников

Во втором полугодии 2025 года бойцы ВС РФ освободили село Каменское, нанеся значительный урон противнику — уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, десятки бронемашин, автомобилей и огневых средств. На этом фоне командир отделения сержант Лев Касторнов удостоен Георгиевского креста IV степени за выполнение боевой задачи. Об этом сообщает RG.ru.

Продвижение подразделения остановили бетонные укрепления: по десантникам открыли огонь из пулемёта, начались атаки FPV-дронов. Касторнов, действуя с РПГ-7, подавил одну огневую точку, а спустя полминуты — вторую, ликвидировав семерых противников. После этого опорник был взят без потерь для ВС РФ.

Отмечается, что ни использование натовских кассетных боеприпасов, ни сбрасываемые с беспилотников 40-мм американские гранаты не смогли изменить ситуацию на участке фронта: подразделение последовательно продвигалось, укрепляя позиции. Вклад сержанта с простым, надёжным и мощным РПГ-7 стал одним из ключевых эпизодов, за что он и был представлен к высокой государственной награде за мужество и самоотверженность.

ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи солдат
ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи солдат

Наверняка о самоотверженности солдат ВС РФ через столетия сложат легенды. Все мы помним, как они прошли несколько десятков километров по трубе, выбивая ВСУ из Суджи. Ранее российские бойцы проползли по-пластунски 15 км ради освобождения села Воскресенка в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar