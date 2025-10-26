Сектор Газа
26 октября, 13:21

Ради освобождения Воскресенки солдатам ВС РФ пришлось ползти по-пластунски 15 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

ВС РФ совершили успешный прорыв в селе Воскресенка ДНР, расположенном вблизи границы с Днепропетровской областью. Во время наступления российские солдаты продемонстрировали высокую боеспособность и тактическое мастерство, эффективно преодолевая сопротивление противника и разрушая его оборонительные рубежи. Заместитель командира штурмовой роты второго батальона 37-й бригады Михаил Годжаев рассказал об уникальности проведённой операции.

«Методом по-пластунски, как мы его привыкли называть, мы преодолели 15 км до Воскресенки. Порядка двое суток нам понадобилось, чтобы добраться именно до населённого пункта. Противник не ожидал и сидел там, своими делами занимался. Наши просто застали их врасплох», — рассказал Годжаев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».

Тактика русских бойцов позволила им захватить инициативу и быстро разгромить противника, заняв важные позиции в окрестностях села. Командир разведывательного взвода, известный под позывным «Приморец», отметил, что операция была выполнена профессионально и уверенно, несмотря на сложность задания и рискованность маневра.

Три человека погибли при ударе ВСУ по Ясиноватой из HIMARS

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ накрыли 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр. Удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.

Полина Никифорова
