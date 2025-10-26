ВС РФ совершили успешный прорыв в селе Воскресенка ДНР, расположенном вблизи границы с Днепропетровской областью. Во время наступления российские солдаты продемонстрировали высокую боеспособность и тактическое мастерство, эффективно преодолевая сопротивление противника и разрушая его оборонительные рубежи. Заместитель командира штурмовой роты второго батальона 37-й бригады Михаил Годжаев рассказал об уникальности проведённой операции.

«Методом по-пластунски, как мы его привыкли называть, мы преодолели 15 км до Воскресенки. Порядка двое суток нам понадобилось, чтобы добраться именно до населённого пункта. Противник не ожидал и сидел там, своими делами занимался. Наши просто застали их врасплох», — рассказал Годжаев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».

Тактика русских бойцов позволила им захватить инициативу и быстро разгромить противника, заняв важные позиции в окрестностях села. Командир разведывательного взвода, известный под позывным «Приморец», отметил, что операция была выполнена профессионально и уверенно, несмотря на сложность задания и рискованность маневра.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ накрыли 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр. Удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.