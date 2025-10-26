Три человека погибли при ударе ВСУ по Ясиноватой из HIMARS

Удар по Ясиноватой в ДНР был нанесён украинскими вооружёнными силами с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате прямого попадания разрушен один жилой дом, ещё 11 зданий получили серьёзные повреждения.

«Предположительно, удар нанесён из РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации», — рассказали в СК.

Также известно, что в результате атаки погибли три человека, среди которых 13-летняя девочка. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уточнил, что раненый мужчина был доставлен в больницу, но скончался на операционном столе.

Ранее Life.ru писал, что российские войска практически полностью вытеснили подразделения Вооружённых сил Украины из Новосёловки в Донецкой Народной Республике. Противник потерял возможность покинуть населённый пункт, даже если кто-то остался в живых.