Украинские танкисты в упор расстреляли медицинскую машину в Ямполе ДНР

Три мирных жителя погибли в Ямполе Донецкой Народной Республики в результате прямого попадания танкового снаряда Вооружённых сил Украины (ВСУ) в медицинский автомобиль. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на слова очевидца Руслана Гасанова.

«Одного парня ранило. Кинули его в «Ниву» — она была от нашего медпункта. Кинули его в «Ниву», была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман. (Красный Лиман — Прим. Life.ru), в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от «Нивы» вообще практически ничего не осталось», — сообщил собеседник агентства.

Трагедия разыгралась на Т-образном перекрёстке, где украинская военная техника неожиданно появилась с бокового направления. Как добавил очевидец, погибших пришлось похоронить рядом с местом происшествия.

Недавно российские военнослужащие, проводя штурм украинских позиций в ДНР, успешно нейтрализовали группу арабских наёмников. Большинство из них погибло в бою, а оставшиеся были взяты в плен. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.