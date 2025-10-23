Российские военные уничтожили арабских наёмников при штурме позиций ВСУ в ДНР
Российские военнослужащие, проводя штурм украинских позиций в ДНР, успешно нейтрализовали группу арабских наёмников. Большинство из них погибло в бою, а оставшиеся были взяты в плен. Об этом рассказал боец «Южной» группировки войск с позывным Француз.
«Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наёмники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен», — сказал боец в беседе с РИА «Новости».
Он подчеркнул, что иностранцы сами отказались сдаться, за что и поплатились.
Накануне Владимир Сальдо высказал мнение, что силы ВСУ, вероятно, будут вынуждены покинуть правобережную часть Херсонской области из-за трудностей с логистикой и постоянного огня. Он добавил, что в настоящее время попытка форсирования Днепра представляется практически невозможной для ВСУ.
