Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 07:31

Российские военные уничтожили арабских наёмников при штурме позиций ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Российские военнослужащие, проводя штурм украинских позиций в ДНР, успешно нейтрализовали группу арабских наёмников. Большинство из них погибло в бою, а оставшиеся были взяты в плен. Об этом рассказал боец «Южной» группировки войск с позывным Француз.

«Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наёмники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен», сказал боец в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что иностранцы сами отказались сдаться, за что и поплатились.

Сербский снайпер сообщил о росте числа добровольцев-балканцев на СВО
Сербский снайпер сообщил о росте числа добровольцев-балканцев на СВО

Накануне Владимир Сальдо высказал мнение, что силы ВСУ, вероятно, будут вынуждены покинуть правобережную часть Херсонской области из-за трудностей с логистикой и постоянного огня. Он добавил, что в настоящее время попытка форсирования Днепра представляется практически невозможной для ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar