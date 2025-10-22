Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

22 октября, 10:22

Стало известно о предстоящем отводе украинских войск из Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска, вероятно, будут вынуждены вывести свои силы с правобережной части региона из-за сложной логистической ситуации и постоянного огневого воздействия. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Правый берег — тяжёлое направление для логистики, особенно под постоянным огневым воздействием. Срыв снабжения, потери личного состава и техники, удары по складам — всё это рано или поздно приведёт к выводу украинских войск с нашей территории»,заявил Сальдо.

Сальдо: В Херсонской области семейная пара погибла в ПВР при ударе дронов ВСУ
Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск в Херсонской области. Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ установили контроль над промышленной зоной Херсона на левом берегу Днепра и дачными посёлками на островах в низовьях реки, что свидетельствует о начале операции по освобождению города.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Полина Никифорова
