Сальдо: В Херсонской области семейная пара погибла в ПВР при ударе дронов ВСУ

В результате ночной атаки украинских беспилотников на село Железный Порт в Херсонской области погибла семейная пара. Они проживали в пункте временного размещения эвакуированных, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

Фото © Telegram / Владимир Сальдо



«Минувшей ночью из-за налёта украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных», — говорится в сообщении.

Владимир Сальдо также отметил, что в результате ряда ударов по жилому сектору были повреждены дома местных жителей.

Ранее стало известно, что минувшей ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над различными регионами России. Наибольшее количество дронов (12) было сбито над Брянской областью. В Калужской области и Республике Башкортостан ликвидировали по пять БПЛА. Кроме того, три аппарата самолётного типа уничтожили над Московской областью, а над Белгородской и Орловской областями — по два.