19 октября, 12:57

Сальдо: Армия России уже контролирует часть Херсона

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ контролируют промышленную зону Херсона, расположенную на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки. Этот факт позволяет говорить о начале действий, направленных на освобождение города, заявил губернатор региона Владимира Сальдо.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооружённых сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных посёлков. Они тоже все находятся под контролем Вооружённых сил [РФ]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — сказал Сальдо.

Ранее стало известно об успешном отражении комбинированной атаки беспилотников и безэкипажных катеров подразделением группировки «Днепр» в Херсонской области. Получив сигнал о боевой готовности, российские военнослужащие ожидали возможного нападения. Противник предпринял скоординированную атаку с использованием дрона-корректировщика и безэкипажных катеров, оснащённых системами залпового огня.

Наталья Афонина
