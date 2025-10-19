Сальдо: Армия России уже контролирует часть Херсона

ВС РФ контролируют промышленную зону Херсона, расположенную на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки. Этот факт позволяет говорить о начале действий, направленных на освобождение города, заявил губернатор региона Владимира Сальдо.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооружённых сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных посёлков. Они тоже все находятся под контролем Вооружённых сил [РФ]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — сказал Сальдо.