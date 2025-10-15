Сектор Газа
15 октября, 15:05

Под огнём: Омбудсмен Херсонской области рассказал, как поддерживает местных жителей в зоне СВО

Обложка © RG.ru / Александр Дружинович

В конце лета Киев ввёл персональные санкции против омбудсмена Херсонской области Сергея Георгиева — блокировка счетов и лишение гонораров. На съезде региональных уполномоченных в Москве он с улыбкой заметил, что на украинских счетах у него нет и пяти гривен. Об этом сообщает RG.ru.

По утрам, иногда с губернатором, он ходит на приёмы, договаривается с военными и ПВР о койко‑местах, лекарствах и эвакуации. Георгиев сторонник принудительного вывоза — люди сначала отказываются, а когда становится опасно, просят помощи. Его рабочий день с такими выездами растягивается до 12 часов.

За полтора года солдатами ВСУ было уничтожено более 30 машин скорой, недавно разбили бронированные. Главврач Владимир Харлан пережил атаку беспилотника. Среди погибших — пожилые, женщины, те, кто тушил пожар.

Противостоять этому сейчас можно лишь мирными усилиями: гуманитарные поставки и новая униформа для врачей вызвали эмоциональный подъём. Сейчас цель омбудсмена — добиться статуса ветеранов боевых действий и доплат для медиков и коммунальщиков прифронтовых территорий.

Ранее губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что киевские власти сбежали с правого берега в Николаев вместо эвакуации мирного населения. Теперь на подконтрольной ВСУ территории остаётся менее трети от прежнего полумиллионного населения.

