Киевские власти оставили правобережье Херсонской области, перебравшись в Николаев, и не занимаются эвакуацией местного населения. Данное заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», — написал он Telegram-канале.

Сальдо сообщил, что на подконтрольной Украине территории осталось менее трети от прежнего полумиллионного населения правобережья. Большинство граждан были вынуждены уезжать самостоятельно без какой-либо помощи со стороны киевской администрации. Ситуация с критической инфраструктурой остаётся катастрофической во всём регионе.

Особенно тяжёлое положение сложилось на Карантинном острове в Херсоне, где полностью отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газ. Люди вынуждены готовить пищу на улице, используя самодельные печи, и активно запасаться дровами. Торговля в микрорайоне практически парализована, а доступные товары продаются по высоким ценам.

Губернатор также констатировал участившиеся случаи мародёрства на подконтрольной украинским войскам территории. По его словам, военнослужащие ВСУ систематически вывозят имущество из частных домовладений, а затем поджигают здания. Таким способом воры пытаются скрыть следы преступлений.

Ранее в Верховной раде предложили жителям Киева временно переехать в деревни на зиму из-за угрозы полного блэкаута. Горожанам грозит длительное отсутствие электроэнергии, которое повлечёт за собой остановку систем водоснабжения и канализации в зимних условиях.