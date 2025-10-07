Валдайский форум
7 октября, 13:37

Блэкаут затронул 38 тысяч жителей Херсонской области вслед за Запорожьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / travelarium.ph

В результате аварийного отключения электроэнергии на одной из подстанций в Херсонской области без электроснабжения остались десятки тысяч местных жителей. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, перебои с электричеством затронули Верхнерогачикский, Великолепетихский и Горностаевский муниципальные округа.

«Из-за аварийного отключения одной из электроподстанций без света остались более 38 тысяч человек в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах», — пишет Сальдо.

Военный эксперт объяснил, почему Россия не может полностью «выключить свет» Украине

Блэкаут произошёл 7 октября и в Запорожской области. Электричества в том числе нет и во временном административном центре региона – Мелитополе. Блэкаут затронул все населённые пункты региона. Причиной ЧП стала атака дронов. Предполагается, что подача электричества возобновится сегодня вечером.

