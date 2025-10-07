Валдайский форум
Регион
7 октября, 13:02

Балицкий обещал устранить блэкаут в Запорожье к вечеру 7 октября

Обложка © freepik / evening_tao

В Запорожской области специалисты продолжают ремонтные работы на сетях электроснабжения, которые пострадали в результате украинской атаки. Как предполагается, подача электричества возобновится сегодня вечером, 7 октября. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отключения затронули все населённые пункты области. Причиной отключения стала террористическая атака БПЛА противника. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — пишет глава региона.

Медицинские организации Запорожской области продолжают работать на резервных источниках питания, заверил чиновник. Экстренная и неотложная помощь оказывается гражданам в полном объёме. Губернатори призвал проявить терпение, заметив, что специалисты работают для устранения блэкаута. По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру.

Боевой дрон ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Ранее сообщалось, что 7 октября в Запорожской области произошёл новый блэкаут, электричества в том числе нет и во временном административном центре региона – Мелитополе. Блэкаут затронул все населённые пункты региона. Причиной ЧП стала атака дронов.

