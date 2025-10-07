Военный эксперт объяснил, почему Россия не может полностью «выключить свет» Украине

Россия продолжает наносить энергетические удары по Украине, однако достичь полного обесточивания страны не удаётся. Военный обозреватель Влад Шлепченко объяснил, с чем это связано. По его словам, Украина унаследовала от СССР мощную энергетическую инфраструктуру с избытком генерации.

Эксперт дополнил, что после распада Союза промышленность деградировала, население сократилось, но электростанции остались. Особенно это касается атомных станций, доля которых сегодня превышает 60% всей генерации. Основные цели российских атак — тепловые и гидроэлектростанции, а также подстанции. Эти удары временно нарушают работу отдельных регионов, но не дают долговременного эффекта на уровне всей страны.

«Устойчивого блэкаута мы добиться не можем, потому что есть АЭС, а по АЭС решено не бить. Потому что, по всей видимости, это считается очень плохим шагом, который осложнит наше положение там. За это Россию не похвалят. Понятно, что Запад будет вопить, но к этому не очень хорошо отнесутся даже наши союзники, насколько я понимаю», — подчеркнул Шлепченко в беседе с «Царьградом».

По его словам, масштабное отключение Украины могло бы снизить эффективность её мобилизации, спецслужб и военной логистики. Однако Россия выбирает более сдержанную стратегию, взвешивая политические риски и военные выгоды, подытожил специалист.