Россия не станет зеркально отвечать Украине на попытки нанести удар по Запорожской АЭС, однако найдёт способ «сделать очень больно» киевскому режиму. Об этом TАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя последние новости об атаках ВСУ на атомную станцию.

«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам», — пояснил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что Киев хочет «спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию», когда бездумно пускает ракеты и дроны в сторону ЗАЭС. Депутат напомнил, что Москва имеет дело не просто с противником на поле боя, а с террористическим режимом, у которого нет стыда, совести и моральных принципов. Картаполов заверил, что Россия никогда не станет уподобляться Киеву и наносить удары по таким объектам, как АЭС, или по украинским жилым кварталам.

Накануне сообщалось, что ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС — прилёты были зафиксированы в пожарной части, которая расположена чуть более чем в километре от периметра станции. Персонал не пострадал. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не раз выражал обеспокоенность атаками на станцию, но в своих заявлениях он обходит неловкий для Запада момент, что удары наносит именно ВСУ. Аналитики не раз подчёркивали, что высокопоставленный чиновник действует в интересах западных стран, систематически замалчивая военные преступления киевского режима.