Гросси: Отключение ЗАЭС от внешних источников питания является серьёзным риском

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал десятидневное отсутствие внешнего электропитания на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как «серьёзную угрозу для ядерной безопасности». Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

В агентстве обратили внимание, что в течение последних десяти дней ЗАЭС вынуждена функционировать, полагаясь на аварийный резервный источник электроэнергии. По данным МАГАТЭ, это самый продолжительный период отключения от внешнего электроснабжения из десяти подобных инцидентов, произошедших на ЗАЭС с начала боевых действий.

«Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьёзная. Я призываю обе стороны сделать всё необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется», — подчеркнул Гросси.

Напомним, что 23 сентября на Запорожской атомной электростанции произошло отключение внешнего электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных, приведшего к повреждению высоковольтной линии электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВт. В настоящее время питание, необходимое для обеспечения безопасной работы станции, осуществляется с помощью резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС «Ферросплавная -1» была отключена ещё в мае.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с властями России и Украины предложения по восстановлению подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на объекте остаётся нестабильной, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы.