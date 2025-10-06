Украина создала тайную сеть аккумуляторных парков для борьбы с блэкаутами

Украина в обстановке строгой секретности развернула масштабную сеть аккумуляторных парков, чтобы обеспечить электричеством критически важные объекты во время длительных отключений энергии. О создании этого энергетического буфера, крупнейшего в стране, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По данным журналистов, система состоит из шести парков, размещённых в Киеве и Днепропетровской области. Каждый из них представляет собой комплекс высоких белых контейнеров высотой около двух с половиной метров. Как отмечает издание, совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электроэнергией примерно 600 тысяч домохозяйств на протяжении двух часов.

Ранее энергетическая компания Украины YASNO призвала население и представителей бизнеса заблаговременно предусмотреть меры на случай возможных перебоев с электроснабжением в осенний период. Ранее с аналогичным предупреждением выступила депутат Марияна Безуглая, отметившая, что к сложной зиме и возможным перебоям в энергоснабжении необходимо подготовиться заранее.