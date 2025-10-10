«Зима будет долгой, блэкаут будет»: В Раде предупредили украинцев о сложных временах

Жителям крупных украинских городов, особенно Киева, следует рассмотреть возможность временного переезда на зиму в связи с угрозой полного блэкаута. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.

«Зима будет долгой, блэкаут будет. Отмечаю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город», — написала она.

Нардеп пояснила, что Киев представляет собой стратегически важный и символический объект, что повышает вероятность его полного выведения из строя. Под понятием «полностью» она подразумевает длительное отсутствие электроэнергии, которое повлечёт за собой остановку систем водоснабжения и канализации в зимних условиях. Безуглая добавила, что подобная ситуация создаст крайне тяжёлые условия для жизни.

Ранее сообщалось, что на фоне блэкаута администрация Верховной рады привезла в здание биотуалеты для депутатов. Это произошло из-за чрезвычайной ситуации с водоснабжением после удара ВС РФ в ночь на 10 октября.