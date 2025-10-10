Кличко призвал киевлян запастись водой, продуктами и тёплыми вещами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о высокой вероятности новых ударов по энергетической системе города в ближайшие дни. В связи с этим он настоятельно рекомендовал жителям запастись водой, продуктами, медикаментами и позаботиться об альтернативных источниках энергии.
«Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить тёплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», — написал Кличко в Telegram-канале.
До этого мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан не ждать отопления в домах. По его словам, это связано с экономией газа, добыча которого на Украине значительно сократилась из-за российских ударов. В то же время экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал сограждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением. По его словам, предстоящая зима станет для страны значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.
