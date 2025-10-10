Газа нет: Мэр Львова призвал горожан не ждать отопления в домах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadym Lavra
Жители Львова останутся без отопления в ближайшие несколько недель, поскольку коммунальные предприятия испытывают дефицит газа. Об этом предупредил мэр города Андрей Садовой.
«Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление», — написал Садовой в Telegram-канале.
Львов столкнулся с серьёзной проблемой нехватки газа для отопления в октябре. Как пояснил мэр, город получил лишь 8 миллионов кубометров газа, что составляет менее половины от необходимых 18 миллионов для нормального прохождения отопительного сезона. Из-за этого городские власти могут обеспечить теплом только социальные учреждения, такие как больницы и школы, и призывают горожан самостоятельно позаботиться об альтернативных источниках тепла.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал сограждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением. Предстоящая зима станет для Украины значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры, сказал он.
