Газа нет: Мэр Львова призвал горожан не ждать отопления в домах

«Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление», — написал Садовой в Telegram-канале.

Львов столкнулся с серьёзной проблемой нехватки газа для отопления в октябре. Как пояснил мэр, город получил лишь 8 миллионов кубометров газа, что составляет менее половины от необходимых 18 миллионов для нормального прохождения отопительного сезона. Из-за этого городские власти могут обеспечить теплом только социальные учреждения, такие как больницы и школы, и призывают горожан самостоятельно позаботиться об альтернативных источниках тепла.