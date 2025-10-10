Появилось фото с последствиями удара по Днепровской ГЭС в Запорожье
Последствия удара по Днепровской ГЭС. Обложка © Telegram / Военкор Котенок
Военный корреспондент Юрий Котенок обнародовал в Telegram-канале фотографию, демонстрирующую повреждения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) в Запорожье. На снимке видны следы незначительного разрушения объекта.
«Противник также подтверждает удары по машинному залу и распределительной станции», — уточнил военкор.
Власти украинской части Запорожской области ранее объявили о временном прекращении движения по дамбе Запорожской ГЭС. Это решение последовало за сообщениями о нанесении российскими военными ударов с использованием беспилотников, ракет и управляемых авиабомб по территории региона. Министерство обороны России пока не предоставило комментариев по данному инциденту.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября российские войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате Киев погрузился во тьму, а в Днепре и Кривом Роге возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды. В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, взрывы повредили газовую инфраструктуру, что привело к временному закрытию движения по плотине Днепрогэс. После этих атак экс-комик Владимир Зеленский выступил с важным заявлением.
