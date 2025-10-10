Появилось фото с последствиями удара по Днепровской ГЭС в Запорожье

Военный корреспондент Юрий Котенок обнародовал в Telegram-канале фотографию, демонстрирующую повреждения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) в Запорожье. На снимке видны следы незначительного разрушения объекта.

«Противник также подтверждает удары по машинному залу и распределительной станции», — уточнил военкор.

Власти украинской части Запорожской области ранее объявили о временном прекращении движения по дамбе Запорожской ГЭС. Это решение последовало за сообщениями о нанесении российскими военными ударов с использованием беспилотников, ракет и управляемых авиабомб по территории региона. Министерство обороны России пока не предоставило комментариев по данному инциденту.