Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 11:25

Появилось фото с последствиями удара по Днепровской ГЭС в Запорожье

Последствия удара по Днепровской ГЭС. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

Последствия удара по Днепровской ГЭС. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

Военный корреспондент Юрий Котенок обнародовал в Telegram-канале фотографию, демонстрирующую повреждения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) в Запорожье. На снимке видны следы незначительного разрушения объекта.

«Противник также подтверждает удары по машинному залу и распределительной станции», — уточнил военкор.

Власти украинской части Запорожской области ранее объявили о временном прекращении движения по дамбе Запорожской ГЭС. Это решение последовало за сообщениями о нанесении российскими военными ударов с использованием беспилотников, ракет и управляемых авиабомб по территории региона. Министерство обороны России пока не предоставило комментариев по данному инциденту.
Массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве
Массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве

Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября российские войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате Киев погрузился во тьму, а в Днепре и Кривом Роге возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды. В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, взрывы повредили газовую инфраструктуру, что привело к временному закрытию движения по плотине Днепрогэс. После этих атак экс-комик Владимир Зеленский выступил с важным заявлением.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar