По Приднепровской ТЭС и Днепровской ГЭС нанесены удары
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Днепропетровск подвергся массированному удару со стороны Вооружённых сил России, нацеленному на объекты ВСУ. По данным, опубликованным в ресурсом «Военкоры русской весны» («РВ»), стало известно, что серия ударов привела к возникновению перебоев с электричеством как в самом Днепропетровске, так и в Кривом Роге.
«После серии ударов начались перебои со светом в Днепропетровске и Кривом Роге», — сказано в сообщении.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября российские войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате Киев погрузился во тьму, а в Днепре и Кривом Роге возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды. В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, взрывы повредили газовую инфраструктуру, что привело к временному закрытию движения по плотине Днепрогэс. После этих атак экс-комик Владимир Зеленский выступил с важным заявлением.
