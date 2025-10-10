По Приднепровской ТЭС и Днепровской ГЭС нанесены удары

Днепропетровск подвергся массированному удару со стороны Вооружённых сил России, нацеленному на объекты ВСУ. По данным, опубликованным в ресурсом «Военкоры русской весны» («РВ»), стало известно, что серия ударов привела к возникновению перебоев с электричеством как в самом Днепропетровске, так и в Кривом Роге.