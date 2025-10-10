Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

10 октября, 09:55

Военный эксперт объяснил, как блэкаут в Киеве поможет ВС РФ на линии фронта

Массированный удар ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины пора было нанести давно, считает военный эксперт Михаил Тимошенко. В беседе с Life.ru он рассказал, как блэкаут в Незалежной может помочь нашим войскам на линии фронта.

«Конечно, блэкаут на Украине может помочь нашим войскам. Следующий вопрос — а как обстоят дела с железнодорожным транспортом? Есть около 720 электровозов и примерно по 1000 тепловозов — разных типов, маневровых и магистральных. Значит, доставка боеприпасов, продовольствия и резервов усложнится, и это сыграет нам на руку», — отметил он.

Тимошенко также задался вопросом, какие объекты были поражены — высоковольтные площадки или узлы распределения и перенаправления электроэнергии. От этого зависит результат ударов.

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС РФ, обесточившего Киев
«Понятно, что если выбило электроэнергию, значит, пострадали водопровод, возможно, перекачка газа. Вопрос лишь в том, когда всё это восстановят и каковы масштабы повреждений. Потому что мы уже почти четыре года наносим удары по этим объектам. Но изначально, как я понимаю, удары наносились по распределительным площадкам электростанций. Провода порвало — восстановили. Трансформаторы — это чуть сложнее, их зачастую приходится менять полностью. Замена осуществлялась за счёт запасов Запорожского завода», — объяснил он.

По оценкам эксперта, запасы трансформаторов на Украине уже давно должны были закончиться, однако восстановление продолжается — значит, их поставляют из Европы.

Минэнерго Украины уточнило список регионов с масштабным блэкаутом
Напомним, в ночь на 10 октября был нанесён массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Он привёл к блэкауту в Киеве. Последствия ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой, в подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов были повреждены объекты газовой инфраструктуры. По последним данным, массированные удары вывели из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины. В МО РФ уже подтвердили удар по энергетике.

Главный «энергетик» Украины не заметил блэкаута
Ольга Годуненко
