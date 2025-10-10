Главный «энергетик» Украины не заметил блэкаута
Обложка © ТАСС / АР / Andrew Kravchenko
Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко публично отверг возможность успеха российских войск и полного блэкаута в Украине. Однако вскоре после его заявления в интервью изданию El Pais о неспособности России погрузить страну во тьму, Украина столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии.
«На этот раз России не удастся погрузить Украину во тьму», — сказал глава компании.
Тимченко заявил, что Украина обладает достаточными производственными мощностями, включая тепловые и гидроэлектростанции, необходимыми запасами угля и продолжает импортировать газ. По его словам, за прошедший год страна нарастила оборонительные возможности и приобрела значительный опыт защиты энергетической инфраструктуры.
Тем не менее вскоре после этих утверждений на Украине начались массовые отключения электроэнергии, что поставило под сомнение оптимистичные прогнозы главы ДТЭК. Ситуация в энергетическом секторе продолжает оставаться напряжённой, несмотря на заявления о готовности к зимнему периоду.
Напомним, что в результате массированного удара российских Вооружённых сил по критически важным объектам и военным целям Украины, в Киеве произошло полное отключение электроэнергии. Очевидцы подтверждают, что левый берег столицы остался без света, а на правом берегу наблюдаются перебои. Мэр города Виталий Кличко описал сложившуюся ситуацию как «сложную». Также сообщается, что серия ночных взрывов серьезно нарушила функционирование критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
