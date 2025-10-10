В здание правительства Украины завезли биотуалеты на фоне блэкаута

В центре Киева сложилась чрезвычайная ситуация с водоснабжением после удара ВС РФ, затронувшая высшие органы государственной власти Украины. Здание Верховной рады осталось без водоснабжения, что вынудило администрацию парламента принять экстренные меры — привезти для депутатов биотуалеты. Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своём блоге.

«Сейчас возле Верховной рады. Специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд парламента», — написала Геращенко, опубликовав соответствующие фотографии и видеозаписи.

Вода, которую привезли украинским чиновникам. Фото © Telegram / ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

Позднее парламентарий опубликовала дополнительный фотоснимок, на котором запечатлён грузовой автомобиль с биотуалетами, установленными в правительственном квартале столицы.

По информации Геращенко, её фракция направила официальный запрос в правительство Украины с требованием прояснить сроки восстановления нормального водоснабжения. Премьер-министр Юлия Свириденко пообещала, что водоснабжение в Киеве будет восстановлено к концу текущего дня.

Напоминаем, что в ночь на 10 октября Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили масштабную атаку на критически важные объекты инфраструктуры и военные цели на территории Украины. В результате этих действий в Киеве произошло полное отключение электроэнергии. Другие города также столкнулись с последствиями: в Днепре (ранее Днепропетровск) и Кривом Роге зафиксированы проблемы с подачей электричества и воды. В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, после взрывов были повреждены объекты газовой инфраструктуры. Согласно последней информации, эти масштабные удары привели к выходу из строя основных тепловых и гидроэлектростанций Украины. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт нанесения ударов по энергетическому сектору.