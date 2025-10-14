Сектор Газа
14 октября, 11:14

Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров в Херсонской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделение группировки «Днепр» успешно отразило комбинированную атаку беспилотников и безэкипажных катеров в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС разведчик с позывным Сухой.

Военнослужащий рассказал, что при получении сигнала о боевой готовности они ожидали возможный налёт. Противник предпринял комбинированную атаку с применением дрона-корректировщика и безэкипажных катеров, снаряжённых системами залпового огня.

«Один из наших бойцов не растерялся и из стрелкового оружия сбил дрон-корректировщик», — сказал он.

Он уточнил, что дрон был четырёхлопастным типа «Баба-яга» со сбрасываемыми боеприпасами, а катера противника наносили удары по позициям с корректировкой БПЛА.

Ранее сообщалось о нанесении российской авиацией серии ударов по стратегическим объектам в Херсонской области. Истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили 26 точечных сбросов авиабомб ФАБ-1500 М54 с модулями планирования, используя координаты, заранее полученные от воздушной разведки беспилотников.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Анастасия Никонорова
