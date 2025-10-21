Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ

«Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадёжная», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».