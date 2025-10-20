Сектор Газа
20 октября, 13:40

Российские штурмовики неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские штурмовики неделю держали оборону в окопе в 30 метрах от позиций противника на херсонском направлении. Историю бойцов опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Заместитель командира штурмового взвода Александр Гаврилевский рассказал, что группа попала в засаду ВСУ и приняла решение закрепиться на месте. Первый бой длился около восьми часов без перерыва.

«Закидывали друг друга гранатами, переговаривались. Я включал гимн России на колонке им», — вспомнил Гаврилевский.

По его словам, бойцам пришлось прожить в окопе почти неделю, постоянно отражая атаки противника. Несмотря на ранение, офицер продолжает службу и имеет за плечами более восьми штурмов.

Бои на херсонском направлении остаются одними из самых напряженных в зоне спецоперации. В последние месяцы российские войска укрепляют позиции на левом берегу Днепра и активно противостоят попыткам ВСУ продвинуться вглубь обороны. Минобороны регулярно сообщает о пресечении атак и уничтожении украинских диверсионных групп, которые пытаются высадиться на островах и в прибрежных районах региона.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

