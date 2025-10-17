Сектор Газа
17 октября, 04:47

Российский военный героически спас овчарку из-под обломков дома в Ольговке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lightman_pic

Российский военнослужащий вынес на руках собаку из-под обломков разрушенного дома в селе Ольговка Курской области. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщила руководитель приюта для животных «Право жить» Екатерина Жильникова.

«Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома... Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков её вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у неё не было, и он её вынес», — поведала собеседница агентства.

По её словам, российский военный передал собаку через волонтёров в приют «Право жить», где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Через какое-то время овчарка нашла новых хозяев.

«Военнослужащий потом попал в госпиталь с серьёзными ранениями и писал нам, а мы ему присылали фотографии», — рассказала Жильникова.

Пленный солдат ВСУ помог бойцам ВС РФ эвакуировать раненого после боевой задачи

Ранее Life.ru рассказывал, как бойцы группировки «Запад» спасли двух военных ВСУ, которых собирались убить свои за попытку сдаться в плен. Украинцы с белым флагом показались перед российским дроном, но их также заметили сослуживцы, сразу отрывшие по ним огонь из артиллерии. Удары удалось остановить благодаря контрбатарейной борьбе, а в период затишья двоих украинских военнослужащих получилось эвакуировать.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

