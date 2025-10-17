Российский военный героически спас овчарку из-под обломков дома в Ольговке

Российский военнослужащий вынес на руках собаку из-под обломков разрушенного дома в селе Ольговка Курской области. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщила руководитель приюта для животных «Право жить» Екатерина Жильникова.

«Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома... Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков её вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у неё не было, и он её вынес», — поведала собеседница агентства.

По её словам, российский военный передал собаку через волонтёров в приют «Право жить», где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Через какое-то время овчарка нашла новых хозяев.

«Военнослужащий потом попал в госпиталь с серьёзными ранениями и писал нам, а мы ему присылали фотографии», — рассказала Жильникова.

