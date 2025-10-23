Сербский снайпер Деян Берич, участник боевых действий в Донбассе, заявил о растущем числе добровольцев с Балкан, желающих присоединиться к специальной военной операции на стороне Вооружённых сил России. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

«О количестве добровольцев я говорить не могу, у меня нет права, но их достаточно. Люди приезжают и по сегодняшний день. Желание приехать всё больше и больше, и я говорю не только про сербов, но и про другие балканские республики», — отметил Берич.

По его словам, перед заключением контракта добровольцы несколько месяцев изучают русский язык для более эффективного взаимодействия с российскими сослуживцами.

Боец подчеркнул, что среди новых участников преобладает молодёжь без боевого опыта, поскольку ветераны югославских войн прибыли в первых волнах. Он пояснил мотивацию добровольцев, отметив, что эти люди приезжают по двум причинам: вернуть долг матушке России и стать мужиком. Берич добавил, что в их обществе, если мужчина не служил в армии, он не может жениться, и на него косо смотрят.

Снайпер Деян Берич является одним из первых иностранных добровольцев, присоединившихся к защите Донбасса. Имея за плечами опыт югославского конфликта 1990-х годов и натовских бомбардировок 1999 года, он продолжает оказывать поддержку российским и сербским бойцам, несмотря на серьёзное ранение, полученное в 2023 году под Марьинкой, которое привело к параличу ног.

Тем временем, иностранный легион в составе ВСУ столкнулся с серьёзными трудностями. Причиной тому стали как существенные потери, так и уменьшение числа желающих присоединиться к нему. В результате украинские подразделения были вынуждены принимать всех, кто выражал готовность воевать, что привело к появлению в их рядах бойцов с недостаточной подготовкой, в том числе из стран Латинской Америки, таких как Колумбия и Бразилия.